Армянские епископы выступили с заявлением относительно внутриполитических развитий

В Первопрестольном Святом Эчмиадзине 10 июня состоялась собрание армянских епископов под председательством Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Его Святейшества Гарегина II.

Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, собрание епископов приняло заявление, в котором, в частности, говорится:

«Обсудив стоящие перед нашей Родиной и народом вызовы, мы выражаем глубокую озабоченность по поводу ряда достойных осуждения событий во внутриполитической жизни Армении во время этих внеочередных парламентских выборов.

С первого дня стартовавшей 7 июня избирательной кампании ненавистнические высказывания, клеветнические и оскорбительные выражения, ругательства, угрозы насилием, к сожалению, могут поставить наше общество в такое положение, когда в случае его эскалации гражданские конфликты на почве нетерпимости, ненависти и вражды станут неизбежными.

Этому нет оправдания, все шаги, которые разделяют наше общество, которое еще не излечило боли войны, заслуживают осуждения. Бесспорная истина: злое семя никогда не может принести доброго плода, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит (Матф. 12:25).

На чаше весов - будущее Родины. Необходимо проявить патриотизм, усердие и настойчивость в выработке единого видения нашего народа вокруг Родины, чтобы каждый считал за честь преклониться перед реализацией этого видения. Это минимальная цена, которую мы можем заплатить за самопожертвование наших детей-мучеников всех времен. Это сознание должно преобладать в нашей стране и открыть пути преодоления существующих проблем.

Мы призываем все политические силы, в том числе правящую партию, воздерживаться от ненадлежащих высказываний и поведения. Нашему народу, создавшему многовековую богатую культуру и высокие ценности, недостойны такие проявления, которые ухудшают наш национальный имидж и авторитет. Не будьте сеятелями зла, не поддавайтесь искушению неприемлемым для нашего христианского народа поведением.

Мы молимся, чтобы Господь под защитой Своей Святой Десницы сохранил нашу страну в мире, давая мудрость всему нашему народу, чтобы создать свое будущее в атмосфере любви и солидарности».