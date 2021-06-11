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Власти Китая пригласили тайваньцев на материк вакцинироваться от COVID

Власти Китая пригласили тайваньцев на материк вакцинироваться от COVID

Жители острова Тайвань могут приехать на материк, чтобы вакцинироваться от коронавируса, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня Госсовета КНР Ма Сяогуан.

"Мы придаем большое значение здоровью и безопасности наших соотечественников на Тайване. С момента вспышки эпидемии на Тайване в начале мая мы с самого начала выразили готовность сделать все возможное, чтобы помочь нашим соотечественникам на Тайване преодолеть эпидемию и как можно скорее предоставить им вакцины", - сказал чиновник на брифинге,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Он отметил, что более 80% жителей острова готовы сделать прививку против коронавируса на материке. Жители острова также рассчитывают как можно скорее импортировать вакцину из КНР, однако местная администрация отказывается.

"Власти Тайваня игнорируют общественное мнение, безопасность и здоровье своих соотечественников. Они всегда занимались политическими махинациями в вопросах, связанных с вакцинами, фабриковали различные предлоги, чтобы помешать своим тайваньским соотечественникам использовать вакцину с материка", - сказал Ма Сяогуан.

Он добавил, по неполным статистическим данным, по состоянию на 31 мая текущего года 62 тыс. жителей Тайваня были вакцинированы на материке.

По данным Госкомитета здравоохранения КНР, с начала пандемии COVID-19 на Тайване выявлено 12 222 случая заражения, от связанных с вирусом заболеваний скончался 361 человек.


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