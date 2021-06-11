Партия «Республика» провела кампанию в Гаваре, в Севане и в Варденисе

Партия «Республика» 10 июня провела кампанию в Гаваре, в Севане и в Варденисе.

Как сообщает «Арменпресс», лидер партийного списка Арам Саргсян отметил, что во время кампании в Армавирской области он побывал в Вагаршапате и в Армавире, прошагал 10 км.

Говоря о социально-экономической ситуации в Армении, Саргсян подчеркнул, что для выхода из этой ситуации необходимо использовать природные ресурсы.

«Нужно использовать водные ресурсы, люди жалуются, что не могут получать урожай. Есть британская компания, которая готова вложить 6,4 млрд драмов в водные ресурсы Армении», - сказал Арам Саргсян.

Он подчеркнул, что необходимо создавать рабочие места, «социальные проблемы можно решить с помощью шахт».

Саргсян призвал всех обязательно пойти на внеочередные парламентские выборы.

«Солдат, стоящий на границе, выполняет свой долг перед Родиной, и погибшие тоже выполняли свой долг перед Родиной. Родина вам представила очень маленький долг - вы должны пойти на избирательный участок, сформировать правительство, близкое вам по духу», - подчеркнул Саргсян, обращаясь к жителям Гегаркуника.