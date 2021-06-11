Победитель чемпионата Армении по футболу «Алашкерт» возобновил тренировки.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. «Алашкерт» получил право сыграть в квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов, розыгрыш которого состоится 15 июня. Возможными соперниками чемпиона Армении могут быть: «Будё Глимт» (Норвегия), «Шемрок Роверс» (Ирландия), «Хамрун Спартанс» (Мальта), «Теута» («Албания»), «Борац» (Босния и Герцеговина), «Валур» (Исландия), HIK (Финляндия), «Рига» (Латвия), «Муран» (Словения), «Шахтер» (Солигорск, Беларусь), «Линфилд» (Северная Ирландия), «Фолан» (Люксембург), «Маккаби Хайфа» (Израиль) и «Конас-Ки Ниманс» (Уэльс).

Победителем сезона 2020/2021 чемпионата Армии по футболу стал ереванский «Алашкерт». На втором месте «Ной», который уже второй год становится серебряным призером. Замыкает тройку «Урарту». «Арарат» в турнирной таблице занимает 4-е место, «Арарат-Армения» - 5-е, «Ван» - 6-е, «Пюник» - 7-е, «Ширак» замыкает таблицу.