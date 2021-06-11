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Американский эсминец Laboon направляется в Черное море

Американский эсминец Laboon направляется в Черное море

Эсминец ВМС США "Лабун" (USS Laboon) направляется в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море в регионе. Об этом в пятницу сообщил Шестой флот ВМС США на своей странице в Twitter.

"[Эсминец] Laboon начал движение на север в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море в регионе. ВМС США регулярно осуществляет операции в Черном море с союзниками и партнерами НАТО", - говорится в тексте сообщения,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс


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