Американский эсминец Laboon направляется в Черное море

Эсминец ВМС США "Лабун" (USS Laboon) направляется в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море в регионе. Об этом в пятницу сообщил Шестой флот ВМС США на своей странице в Twitter.

"[Эсминец] Laboon начал движение на север в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море в регионе. ВМС США регулярно осуществляет операции в Черном море с союзниками и партнерами НАТО", - говорится в тексте сообщения,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс․