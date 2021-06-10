Левон Тер-Петросян представил подробности встречи с Николом Пашиняном

Первый президент Республики Армения Левон Тер-Петросян, возглавляющий список Армянского национального конгресса, участвующего во внеочередных парламентских выборах, представил подробности своей встречи с Николом Пашиняном, состоявшейся в 2018 году.

«Меня всегда волновал вопрос Арцаха, будь то при Роберте Кочаряне, Серже Саргсяне или при Николе Пашиняне. Во время встречи с Николом Пашиняном я сказал следующее: ваша первая задача должна заключаться в том, чтобы задокументировать наследие в карабахском вопросе, которое вы получили от Сержа Саргсяна. Я предложил написать письмо министру иностранных дел, чтобы тот представил вопрос о статусе Карабаха по состоянию на 18 апреля 2018 года. Я сказал, что если после этого ты вынесешь лучшее решение, это будет твоей честью, если вынесешь худшее решение, это будет твоим позором. Других разговоров не было», - как передает «Арменпресс», рассказал Левон Тер-Петросян.

Первый президент Республики Армения обратился и к тому заявлению, что он не смог закрепить победу 1990-х годов. Леон Тер-Петросян сказал, что он эти победы, закрепленными, передал следующей власти.

«Я обращался к этому вопросу, но скажу еще раз. В то время Вазген Саргсян, Роберт Кочарян, Серж Саргсян были настроены, что мне ни в коем случае нельзя позволить реализовать эту программу (направленную на урегулирование нагорно-карабахского конфликта). Я не преувеличиваю, если бы я это сделал, началась бы гражданская война. Я подал в отставку, чтобы этого не произошло», - сказал Левон Тер-Петросян.

На вопрос, был ли Азербайджан готов подписать это тогда, если бы не внутренний вопрос, Левон Тер-Петросян отметил, что в то время Азербайджан был гораздо более готов, чем все эти 23 года.