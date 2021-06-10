Ани Самсонян пояснила, почему ППА в рамках предвыборной кампании не проводит митингов

Партия «Просвещенная Армения» в дни предвыборной компании парламентских выборов не проводит митинги, чтобы экономить время своих избирателей и донести свои послания до более широкой аудитории.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в рамках кампании в Арабкире заявила член ППА по партийному списку Ани Самсонян.

“Мы просто экономим нервы и время людей. Все люди заняты, они не могут постоянно выходить на митинги с каким-либо политиком или силой. Мы знаем, что наши избиратели - занятые люди. Наши избиратели - это люди, которые заняты своей повседневной работой, мы не выбираем формат, который побеспокоил бы избирателей. Это не имеет смысла, мы ходим по дворам и видем больше людей», - сказала Ани Самсонян.

По его словам, переходя со двора на другой двор, они передают избирателям больше сообщений. Самсонян также подчеркнула, что «Просвещенная Армения» - это политическая сила, которая может выйти к людям с ясным лицом, не беспокоясь о том, что у могут возникнуть проблемы. «Силы, выбравшие размер митинга, собирают своих сторонников, создают себе зону комфорта, представляют свои планы в этой зоне», - сказала она.

Геворг Горгисян заявил: «Интенсивность кампании настолько возросла, слова ненависти возросли настолько, что сегодня самым сильным посланием нашим гражданам является наше послание солидарности»

Он убежден, что без солидарности политические силы не смогут реализовать ни одно из положений своей программы. «Если мы продолжим направлять силы друг против друга, на уничтожение друг друга, то никакая программа не будет реализована, в какой-то момент пропадет и то, что у нас есть», - сказал Геворг Горгисян.