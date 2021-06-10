В программе медных и деревянных духовых инструментов “ЕразАрт” в этом году участвовали 14 учащихся

Летняя музыкальная школа “ЕразАрт” Национального филармонического оркестра Армении в этом году действовала с 4 по 9 июня.

Как сообщает «Арменпресс», в этом году в музыкальной школе ежегодные мастер-классы были для талантливых воспитанников, играющих на медных и деревянных духовых инструментах (флейта, гобой, фагот, труба, труба, тромбон, бас-тромбон).

Мастер-классы с участием юных музыкантов проводили не только музыканты Национального филармонического оркестра Армении, но и приглашенные солисты.

Занятия вели Паоло Ризуто (труба, НФОА) и Стефано Флайбани (труба) из Италии, из Испании Хуан Пардо Хилл (тромбон, НФОА), из Нидерландов Маттиас Варела (бас-тромбон), из Армении Нарег Авагян, Фарег Авагян, НФОА ) и Арутюн Шахкян (гобой, НФОА).

В мастер-классах участие приняли студенты Ереванской государственной консерватории им. Комитаса, Ереванской специальной вокально-хоровой школы по сохранению голоса, музыкальных школ им. Саят-Новы, А. Спендиаряна, В. Мокацяна и др. Занятия для всех участников были бесплатные. В этом году в занятиях участвовали 14 молодых музыкантов.

В Доме-музее Арама Хачатуряна 9 июня состоялся отчетный концерт участников, в ходе которого юные музыканты продемонстрировали свои навыки.

Руководитель программы “ЕразАрт”, генеральный продюсер Национального филармонического оркестра Армении Арман Падарян отметил, что эта программа помогает талантливым молодым музыкантам Армении, содействует их профессиональному развитию.

Он подчеркнул, что в “ЕразАрте” не только проводятся мастер-классы, но и предоставляются музыкальные инструменты, стипендии. Программа помогает молодым музыкантам участвовать в мастер-классах не только в Армении, но и за рубежом.

“Посредством этих мастер-классов лучшие музыканты, специалисты делятся своим опытом с молодым поколением и передают им новые знания. Они проводятся уже шестой год, программа имеет много успехов, выявляя, способствуя развитию талантов нашей страны», - говорит Арман Падарян.

Вторая часть летней музыкальной школы “ЕразАрт” состоится в июле. В этот раз мастер-классы будут организованы для талантливых молодых музыкантов, играющих на ударных инструментах, на струнных инструментах и на клавесине.