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Артак Давтян принял участие в заседании Комитета начальников штабов ВС стран СНГ

Артак Давтян принял участие в заседании Комитета начальников штабов ВС стран СНГ

Начальник Генштаба ВС Армении генерал-лейтенант Артак Давтян 9 июня в Санкт-Петербурге принял участие в очередном заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил государств–участников Содружества Независимых Государств.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в заседании участвовали представители оборонных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, делегация Секретариата Совета министров обороны СНГ.

В ходе заседания главы делегаций обменялись мнениями о складывающейся военно-политической обстановке в мире и обсудили комплекс вопросов военного сотрудничества, представляющих взаимный интерес.


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