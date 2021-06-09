Италия в ближайшие недели полностью выведет своих военных из Афганистана

Итальянский военный контингент в составе миссии НАТО в Афганистане в ближайшие недели полностью покинет эту страну. Как сообщает в среду газета La Stampa, 20% из 800 остающихся там военнослужащих уже вернулись на родину.

Министр обороны республики Лоренцо Гуерини в Герате, где базируются итальянцы, во вторник принял участие в символичной церемонии спуска национального флага на местной базе. Он отметил, что важно не допустить превращения Афганистана в "центр терроризма", а также сообщил, что продолжится подготовка местных сил безопасности "для сохранения достигнутых до сих пор целей" в этой стране,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Итальянский контингент, численность которого достигла более 900 человек, находился в Афганистане на протяжении почти 20 лет в составе трех миссий, и несмотря на неоднократные попытки завершить присутствие, итальянские власти откладывали вывод по просьбе США. За это время там погибли 54 итальянца. Вывод контингента осуществляется в соответствии с принятым ранее решением президента США Джо Байдена и руководства НАТО.