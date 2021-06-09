Варшам Геворгян во время боя с азербайджанским спортсменом ожидает поддержки армянских болельщиков

25 июня в Казахстане профессиональный спортсмен в боях без правил (ББП) Варшам Геворгян встретится с Эльмаром Ибрагимовым из Азербайджана.

Члены команды Варшама Геворгяна на встрече с журналистами в пресс-центре Арменпресс говорили о предстоящем бое.

«25 июня будет сильнейший бой моей карьеры. Я для победы сделаю все. Для меня он обычный конкурент, как и все. Я каждый день получаю от них письма с угрозами. Они не смогут меня сломать», - сказал Варшам Геворгян. По его словам, сейчас особо нечего говорить, на все вопросы он ответит после боя.

По словам тренера Варшама Геворгяна Армена Согояна, Варшаму в Алматы ничего, кроме поддержки армянских болельщиков, не нужно. «Они подали заявку на бой с Геворгяном. Мы не отказались, будем бороться. И я прошу армянскую общину Казахстана поддержать нас. К сожалению, бой будет закрытым, любители спорта могут собраться лишь вокруг спортзала. Варшам будет бороться в весовой категории до 61 кг. Я уверен, что он победит, потому что, с ним будет дух наших братьев, погибших на войне», - сказал тренер бойца Армен Согоян.

В эти дни Геворгян тренируется с Нареком Авагяном, бойцом ББП. «Мы готовились к этому бою около трех месяцев. Мы очень хорошо изучили нашего соперника, знаем, кто он и что он из себя представляет. Помимо меня, с Варшамом работают и другие. Мы сделали все возможное, чтобы этот бой прошел как можно лучше», - сказал Нарек Авагян.

Арман Царукян, один из 15 лучших спортсменов UFC, сейчас тренируется с Варшамом Геворгяном. «Я учу Варшама своим техническим приемам. У него хорошие результаты. Я знаю, что он выиграет бой с азербайджанцем, потому что он сильный спортсмен. Тактически он готов, ему просто нужно к бою спокойно подойти», - сказал Царукян.