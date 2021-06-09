«Душа - как дорога»: дудукист Арсен Петросян представит миру армянский дудук

Несмотря на молодость, дудукист Арсен Петросян, исполняя армянские народные песни, которые волнуют как армян, так и иностранцев, уже сумел представить всему миру армянский дудук.

В целях сохранения и популяризации нашего культурного наследия музыкант недавно выпустил альбом «Душа - как дорога», в который вошли 11 произведений из разных эпох армянской мызыки.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» Арсен Петросян сказал, что «Душа - как дорога» - его второй сольный альбом, родившийся в результате большой работы.

Предложение об альбоме музыкант получил после своего дебютного сольного концерта в Лондоне в 2019 году. «Идея выпуска альбома была предложена престижной британской компанией ARC Music, что очень вдохновило меня. Можно сказать, что это говорит об успехе концерта. Мы начали работу летом 2020 года. На диске представлены произведения, начиная с 18 века до наших дней: Багдасар Дпира, Тигран Мансуряна … Эти произведения подчеркивают многожанровое содержание и особенности армянской музыки. Мы записали ашугную, духовную, народную и другие жанры музыки», - рассказал Арсен Петросян.

Запись диска производилась в Армении. Процесс совпал с 44-дневной тяжелой войной в Арцахе, из-за которой и Арсен, и аккомпанирующие ему музыканты были очень подавлены, но они часами сидели в студии, пытаясь закончить работу. Альбом вышел в Лондоне.

«Мы понимаем, что когда выпускается компакт-диск, он остается в истории, сохраняет наше культурное наследие, делая его доступным не только для нас, но и для всего мира, что делает нас более внимательными, заставляет обращать внимание на каждую деталь», - признается дудукист.

Петросян уверен, что у дудука красивый голос и звук. Естественно, что на нем часто исполняют без аккомпанемента, но другие музыкальные инструменты, такие как второй дудук, перкуссия, дхол, канон, сантур и арфа, делают звучание дудука красивее.

Говоря об успехе альбома, музыкант сказал, что он уже находится в центре внимания международных СМИ. Презентация альбома прошла на испанском национальном радио и получила много откликов. Он был лидером апреля по количеству прослушиваний. Альбом был представлен на различных европейских радиостанциях, музыкант обнародовал его посредством интервью. Альбом регулярно упоминается как на веб-сайтах, так и в газетах, и уже два месяца он входит в топ-20 музыкального чарта Transglobal World Music Chart. На этой платформе голосуют лучшие специалисты из разных стран.

По словам Арсена Петросяна, главная цель искусства - представлять страну, нацию, культуру, а дудук - это голос Армении. Петросян счастлив и рад возможности внести в это свой вклад

Дудукист говорит, что любовь к инструменту он унаследовал от отца своей бабушки, игравшего на дудуке. «В моей семье всегда любили и уважали народную музыку. Когда родители заметили, что я небезразличен к музыке, она мне стала интересна, меня отвели в музыкальную школу. В шесть лет я научился играть на шви, затем на дудуке. Это трудный путь, но я выбрал его осознанно. Мне было 14 лет, когда я дал свой первый концерт, а затем гастролировал по США и Канаде. Я очень рад был вернуться. В то время мне уже было ясно, что это трудный путь, который я хочу пройти», - подчеркивает Арсен и добавляет, что он не сдается, он много работает, старается смотреть только вперед. В июле его ждут концерты во Франции, Италии, Швейцарии и Чехии. Не исключено, что он выступит и в Армении, аудиторию которой он считает очень требовательной.

Арсен Петросян родился в 1994 году в Чаренцаване. Арсен развил активную международную деятельност. Следуя советам мастера дудука Дживана Гаспаряна и его учителя Геворга Дабагяна, музыкант проложил свой путь, сотрудничая с легендарным рок-гитаристом Стивом Хакеттом, композитором Ихабом Дарвишем, уддистом Омаром Баширом и с другими известными музыкантами.

Арсен Петросян давал концерты в Европе, Северной Америке, Центральной Азии, на Ближнем Востоке и на Кавказе.

Его выступления представляли Medici.tv, Mezzo TV, BR-KLASSIK, а также BBC Persia и другие СМИ. Первый сольный альбом Арсена Петросяна - «Чаренцаван. Мелодии дудука » вышел в 2015 году в США и имел большой успех.

Анжела Амбарцумян

Фотографии Айка Манукяна