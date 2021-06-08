Члены блока «Армения» представили в Вайке приоритеты аграрного сектора

В случае прихода к власти блок «Армения» обеспечит инвестиции в размере 3 млрд долларов в течение трех лет. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил представитель блока, член Верховного совета АРФД Ишхан Сагателян во время встречи с жителями Вайка.

«Восстановив Минсельхоз, за 3,5-4 года мы решим одну из главных проблем в аграрном секторе - вопрос орошения. Мы проведем полные реформы в сфере образования, здравоохранения и социальной сферы. Мы восстановим армянскую армию за три года», - заявил Сагателян.

Лидер партии «Возрождение Армении», член блока «Армения» Ваге Акопян подчеркнул, что восстановление армии является одной из приоритетных задач. Говоря о мероприятиях, которые предстоит осуществить в области сельского хозяйства, он заявил, что они разработают лизинговые программы и обеспечат потребление сельскохозяйственной продукции.