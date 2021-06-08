По факту нанесения пощечины Макрону арестовано два человека

Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощёчину во время выхода к жителям коммуны Тен-ЛʼЭрмитаж в ходе поездки по стране. Инцидент произошёл 8 июня на юго-востоке Франции. Как сообщает Арменпресс, на распространившихся в соцсетях кадрах видно, что французский лидер подошел к ожидавшим его на улице людям и взял за руку одного из них. В этот момент тот размахнулся другой рукой, чтобы ударить президента по лицу.

В Елисейском дворце уточнили, что президент не пострадал. Злоумышленнику не удалось нанести полноценный удар.

Полицейские задержали двух человек. Французские политики уже осудили и назвали неприемлемой физическую агрессию против главы государства. Солидарность с Макроном выразили лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, а также премьер-министр республики Жан Кастекс.