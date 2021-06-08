Уровень воды озера Севан в конце апреля повысился на 18 см

В период с 26 апреля по 7 июня уровень воды в озере Севан поднялся на 18 сантиметров.

Как сообщили «Арменпресс» в службе “Армгидромет” МЧС Республики Армения, по положению на 7 июня 2021 года уровень воды озера Севан был на отметке 1 900 метров 91 сантиметр над уровнем моря, что на 11 сантиметров выше, чем в тот же день прошлого года, и на 18 сантиметров больше, чем показатель 26 апреля этого года.

По данным того же источника, в период с января по июнь 2021 года по тоннельному водоканалу Арпа-Севан в озеро Севан поступило 114 млн 450 000 кубометров воды, а по состоянию на 7 июня объем воды, выпущенной из озера Севан в оросительных целях, составил 21 млн 590 000 кубометров воды.

Хосров Хлгатян