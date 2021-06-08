Биология, география и общая история: в Армении проходят единые экзамены

8 июня в республике начались единые экзамены. Абитуриенты сдают экзамены по предметам «География», «Биология» и «Всеобщая история».

Как сообщает «Арменпресс», в стране будет 15 экзаменационных центров, 11 из которых - в регионах, 4 - в Ереване.

Всего на экзаменах будут участвовать 1 505 абитуриентов, из них 186 будут сдавать географию, 1 288 - биологию и 31 - всеобщую историю.

Количество сдающих экзамен в 11 экзаменационных центрах регионов - 1 016 учащихся, из которых 157 сдают географию, 832 - биологию и 27 - всемирную историю. В столице действует 4 экзаменационных центра, общее количество абитуриентов - 489. 29 из них будут преподавать географию, 456 - биологию и 4 - всеобщую историю.

Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян заявил журналистам, что он был недоволен размещением столов и стульев, которые находятся под прямыми лучами солнца.

«Я представил, что если бы я сдавал экзамен, мне было бы довольно неудобно находиться под солнцем. Я сделал это замечание, и вопрос быстро решился», - сказал Ваграм Думанян.

Говоря о небольшом количестве поступающих, он подчеркнул, что разработана соответствующая образовательная политика, и выразил надежду, что после, эти научные дисциплины станут для выпускников привлекательнее. Министр отметил, какие предметы представляют большой интерес для абитуриентов, это, информатика и прикладная математика.

Продолжительность экзамена 180 минут - 3 часа. После окончания, с 13:00 до 14:00, Центр тестирования и оценок опубликует ответы тестов. Оценки будут опубликованы на 5-й день после сдачи экзамена, в данном случае 13 июня, на следующий день, до 18:00, можно будет обжаловать результаты.