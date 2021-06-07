Елизавета II поздравила принца Гарри и Меган Маркл с рождением дочери

Королева Великобритании Елизавета II поздравила с рождением дочери Дианы Лилибет своего внука, принца Гарри, и его супругу Меган Маркл. Поздравление появилось в воскресенье вечером в соцсетях Букингемского дворца.

"Поздравляем герцога и герцогиню Сассекских с рождением Лилибет Дианы! Королева, принц Уэльский (Чарльз - ИФ) и герцогиня Корнуоллская (Камилла - ИФ), а также герцог и герцогиня Кембриджские (Уильям и Кейт - ИФ) очень рады этой новости", - говорится в инстаграме королевской семьи.

Там отмечается, что Елизавета II стала прабабушкой в 11-й раз,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU․

В воскресенье вечером принц Гарри и Меган Маркл сообщили, что в пятницу, 4 июня, у них в Лос-Анджелесе родилась дочь. Девочку назвали Диана Лилибет: имя Диана малышка получила в честь матери принца Гарри и его брата принца Уильяма, а Лилибет - это домашнее прозвище Елизаветы II.

Первенцем пары стал сын Арчи. Он родился 6 мая 2019 года.