За прошедшую неделю на номер 119 горячей линии Аппарата президента Арцаха поступило 357 звонков

На номер 119 горячей линии быстрого реагирования, запущенный Аппаратом президента Республики Арцах, с 31 мая по 4 июня поступило 357 звонков. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

Население продолжает обращаться в основном по вопросам программ государственного финансового содействия, погашения кредитов и других социальных вопросов.

Для ответов на пропущенные звонки и уточнения поднятых вопросов сотрудники горячей линии провели 89 встреч с целью информирования, консультаций, выявления проблем и др.

На горячую линию из Арцаха можно звонить на номер 119, а из Армении и из-за рубежа на номер +374-47-119-119. Часы работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Отметим, что по вопросам социального характера желательно звонить на горячую линию Министерства труда, по социальным вопросам и по вопросам миграции на короткий номер 114.