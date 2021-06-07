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За прошедшую неделю на номер 119 горячей линии Аппарата президента Арцаха поступило 357 звонков

За прошедшую неделю на номер 119 горячей линии Аппарата президента Арцаха поступило 357 звонков

На номер 119 горячей линии быстрого реагирования, запущенный Аппаратом президента Республики Арцах, с 31 мая по 4 июня поступило 357 звонков. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

Население продолжает обращаться в основном по вопросам программ государственного финансового содействия, погашения кредитов и других социальных вопросов.

Для ответов на пропущенные звонки и уточнения поднятых вопросов сотрудники горячей линии провели 89 встреч с целью информирования, консультаций, выявления проблем и др.

На горячую линию из Арцаха можно звонить на номер 119, а из Армении и из-за рубежа на номер  +374-47-119-119. Часы работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Отметим, что по вопросам социального характера желательно звонить на горячую линию Министерства труда, по социальным вопросам и по вопросам миграции на короткий номер 114.


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