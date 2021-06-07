Президент Армении выступил с призывом по поводу начала предвыборной кампании

Президент Армении Армен Саргсян выступил с призывом в связи с началом предвыборной кампании. «Арменпресс» представляет призыв президента:

«Сегодня в Армении официально стартовала предвыборная кампания внеочередных выборов в Национальное собрание.

Эти выборы проходят в исключительно сложных и кризисных условиях, наш народ и государство проходят через трудные испытания.

Призываю все партии и блоки, подавшие заявки на участие в выборах, быть максимально сдержанными, уважать избирателей и конкурентов, проявить благоразумие и толерантность, провести избирательный процесс в атмосфере цивилизованной политической культуры.

Предлагаю всем политическим силам своей деятельностью, своим поведением, своими словами не углублять кризис, не переходить границы морали, не поддаваться нечестным пропагандистским технологиям, оставаться верными нашим национальным ценностям и общей цели.

Все государственные структуры обязаны с большей ответственностью относиться к своим обязанностям.

Особенно большую ответственность несут правоохранительные органы. Они обязаны действовать с большой ответственностью и профессионализмом, чтобы гарантировать законность и верховенство права, обеспечить общественный порядок и нормальный ход выборов.

Обращаюсь ко всем избирателям. Активно участвуя в выборах, проявим наше отношение к той или иной политической силе, тому или иному политическому деятелю, глубоко сознавая, что делаем выбор во имя будущего, во имя перспективы развития нашей страны, во имя благополучия наших поколений.

Пожелав успехов всем партиям и блокам, участвующим в выборах, хочу напомнить, что эти выборы, внеочередные, также и чрезвычайные, они судьбоносны для страны, являются нормальным политическим процессом, к которому нужно относиться с большой ответственностью, и из которого государство Армения и наш народ должны выйти с достоинством».