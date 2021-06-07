Глава МИД Турции не считает купленные у РФ С-400 угрозой для НАТО

Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, купленные Турцией у России, не представляют опасности для НАТО, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Комплексы С-400 не представляют никакой угрозы для безопасности НАТО. Турция твердо намерена обсуждать тему С-400 (с партнерами по альянсу - ИФ). Требуется реалистичный, конструктивный диалог", - сказал он в интервью газете l'Opinion.

Турецкая сторона неоднократно заявляла, что не видит никаких угроз для НАТО от поставленных Россией Анкаре С-400. Беспокойство по поводу этих систем высказывали, в частности, США, причем, как в предыдущей, так и в нынешней администрации,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В декабре прошлого года США объявили о санкциях против секретариата оборонной промышленности Турции и ее руководителя Исмаила Демира за покупку у России С-400.