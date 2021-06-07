Наличие рака в озере Севан составляет 105 тонн

Исполняющий обязанности министра окружающей среды Армении Романос Петросян представил промышленные объемы видов рыб и запасов раков в озере Севан и его водного бассейна.

Как сообщает «Арменпресс», на представлении в Национальном собрании годового отчета «О Государственном бюджете Республики Армения на 2020 год» он, в частности, сказал, что комплексной программой озера Севан на 2020 год было предусмотрено 2 мероприятия, и фактические расходы составили 68,2 млн драмов, из которых 7,6 млн драмов было направлено на учет запасов рыбы и раков. Он представил промышленные объемы видов рыб и запасов раков в озере Севан и в его водном бассейне, согласно заключительному отчету мероприятия «Учет запасов рыбы и раков в озере Севан и в его водном бассейне» Научного центра зоологии и гидроэкологии Национальной академии наук Армении.

«В 2020 году запасы сига составили 586 тонн, серебристого карася - 27 тонн, форели - 4,56 тонны. Наличие раков в настоящее время составляет 105 тонн», - представил и. о. министра.

В 2005 - 2020 гг. было очищено 2 300 га затопленных территорий озера Севан, из которых 1 983 га -на средства госбюджета, 321 га - физическими лицами.

В госбюджете на 2020 год на 29 мероприятий, включенных в 5 программ, реализуемых Министерством окружающей среды было предусмотрено около 7 млрд 578 млн драмов. Государственный бюджет министерства на 2020 год без учета международных грантовых программ исполнен на 90,5%. Фактические расходы составили 5 млрд 421 млн драмов, что на 221 млн драмов больше, чем в 2019 году или около 4,3%. Это в основном связано с включением программы по гидрометеорологии в бюджет Министерства окружающей среды.