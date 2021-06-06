Надеюсь,  Швеция   внесет свой вклад в подтверждение роли МГ ОБСЕ. Поздравительное послание  Пашиняна    

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Королевства Швеция Стефану Лёвену по случаю Национального праздника страны.

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения.

В послании, в частности, говорится:

“Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Швеции по случаю Национального праздника Королевства Швеция.

Армения придает важное значение укреплению и развитию двусторонних отношений со Швецией, основанных на взаимном доверии и уважении. Текущий уровень дружественных отношений между нашими странами дает возможность расширить наше сотрудничество по ряду направлений, представляющих взаимный интерес.

Высоко оценивая установленное между нашими двумя странами эффективное сотрудничество в многостороннем формате, надеюсь, что Швеция как действующий председатель ОБСЕ внесет свой вклад в подтверждение роли Минской группы ОБСЕ и окончательном урегулировании нагорно-карабахского конфликта в рамках этой структуры”.