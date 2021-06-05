При авиаударе в Афганистане погибли двенадцать человек

По меньшей мере двенадцать человек погибли в результате авиаудара сил безопасности Афганистана, нанесенного по ошибке по группе ополченцев, которые выступают на стороне властей в борьбе с боевиками, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным источников, афганские силы обороны и безопасности непреднамеренно "нанесли удар по своим" в пятницу в северо-восточной провинции Бадахшан. В числе погибших командующий силами ополченцев.

Источники в провинции сообщили каналу, что в результате инцидента еще восемь человек пропали без вести. Местные власти пока не комментируют произошедшее.