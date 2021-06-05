Новые автобусы появятся в Ереване уже этой осенью. Марутян опубликовал фото и видео
13:54, 5 Июнь, 2021
Ереван осенью получит новые автобусы. Мэр столицы Айк Марутян разместил на своей странице в Facebook фото и видео новых автобусов, которые производятся на автозаводе,
Как передает Арменпресс, Айк Марутян отметил, что производство 211 автобусов для Еревана идет полным ходом и согласно установленному графику.
«Брендинг автобусов—от внешнего вида до деталей маршрута, осуществляется с использованием материалов, цветов и других стандартов, которые мы заказываем.
Напомню, что по контракту автобусы будут в Ереване осенью этого года. Итак, согласно нашему обещанному графику, мы продвигаем радикальную транспортную реформу», - написал Марутян.
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