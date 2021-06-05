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В NASA готовы обсуждать с Россией перспективы исследования Венеры

В NASA готовы обсуждать с Россией перспективы исследования Венеры

NASA (США) готово обсудить с Россией дальнейшие планы по исследованию планеты Венера.

Как  передает Арменпресс, об этом РИА Новости сообщила представитель NASA.

По ее  словам, в последние годы российско-американские ученые обсуждают основные направления планетарных исследований. Решение отправить две новые миссии к Венере в ближайшие годы, знаменует наступление новой эры исследования планеты, в которой у российской и американской стороны есть общие интересы.

 

 


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