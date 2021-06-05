COVID-19: в Армении подтверждено 93 новых случая, выздоровели 209 человек

По состоянию на 11:00 часов 5 июня в Армении подтверждено 93 новых случая заболевания коронавирусом, 209 граждан выздоровели, 2 умерли:

За сутки было проведено 3216 тестов. Таким образом, общее количество тестов составило 1099797.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

Всего в Армении подтверждено 223 143 случая заболевания коронавирусом, из которых 214 268 случаев излечения, 4454 случая смерти.

На данный момент фактически 3331 пациент получает лечение от коронавирусной болезни. Накануне зарегистрировано 2 смертельных случая, когда пациенты болели коронавирусной инфекцией, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких случаев - 1090.