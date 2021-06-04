Избрание членом Исполнительного совета ЮНВТО открывает для Армении прекрасные возможности: подробности из Афин

Избрание Армении членом исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) на 2021-2025 гг. является важным достижением. Об этом в беседе с Арменпресс сказала начальник отдела международного сотрудничества Комитета по туризму министерства экономики Армении Сона Ованнисян, которая в Афинах принимает участие в 66-м заседании Комиссии ЮНВТО по Европе.

«Это очень важное достижение, членство в совете открывает для нас большие возможности. Мы раньше принимали участие в заседаниях исполнительного совета, но не имели права голоса. Теперь мы можем принимать непосредственное участие в обсуждениях, чтобы наши голоса были услышаны. Прежде всего, это дает нам право голоса», - сказала Сона Ованнисян.

По ее словам, кроме того, вступление в совет дает возможность ознакомиться с деятельностью организации, программами, всем, что реализуется. Еще одна важная возможность члена совета - создание условий для углубления сотрудничества с самой организацией, которая представляет собой крупную туристическую структуру, объединяющую более 150 стран. Это также хорошая возможность для углубления сотрудничества с государствами, входящими в исполнительный совет. То есть открылось много возможностей.

«В исполнительном совете обсуждаются вопросы, связанные с деятельностью организации. В организации действуют различные комитеты. Теперь, как член правления, мы имеем возможность ознакомиться с работой, проводимой в каждом комитете. Мы не только знакомимся, но и получаем возможность участвовать в этих программах», - сказала Сона Ованнисян.

В настоящее время Армения принимает участие в 66-м заседании Комиссии ЮНВТО по Европе. Следующее важное достижение - в 2022 году 67-е заседание Комиссии ЮНВТО по Европе.