Посол РФ в Армении посетил пограничный отряд Пограничного управления ФСБ России в Мегри

В рамках поездки по Сюникскому марзу Чрезвычайный и Полномочный посол России в Армении С.П.Копыркин 3 июня с.г. посетил Мегринский пограничный отряд Пограничного управления ФСБ России в Армении, ознакомился с условиями несения службы, а также почтил память погибших в разные годы в Армении героев-пограничников.

Как сообщает Арменпресс, глава российской дипмиссии побывал в самой южной точке Армении, охраняемой российскими пограничниками - стыке трёх границ: Армении, Ирана и Азербайджана, посетил пункт пропуска «Карчевань», а также встретился с главой общины Мегри М.С.Закаряном.

Посол России в Армении также посетил ЗАО «Агаракский медно-молибденовый комбинат» (АММК), являющийся градообразующим предприятием и одним из крупнейших в области налогоплательщиков и работодателей. Директор АММК А.А.Синяков, представляя текущую деятельность предприятия, сообщил о реализуемых природоохранных мероприятиях и досрочном переходе комбината в конце июня с. г. на полностью замкнутый цикл водопотребления, практически исключающий негативное воздействие на окружающую природную среду.

Также руководитель предприятия информировал об оказываемом содействии социально-экономическому развитию региона и реализации социально значимых проектов.