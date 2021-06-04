Концептуальные подходы к внедрению арбитража уже готовы: министр юстиции

Концептуальные подходы к внедрению решения альтернативных споров (арбитража) уже готовы. Министерство юстиции обсуждает с Центральным банком вопросы, связанные с расходным планированием.

Как передает «Арменпресс», об этом, представляя отчет об исполнении госбюджета на 2020 год, сказал и. о. министра юстиции Рустам Бадасян.

“Основной целью создания арбитража является привлечение высококвалифицированных арбитров в Армению и, с их помощью, обеспечение переподготовки кадров в Армении, чтобы такие арбитражные центры были доступны и надежны для инвесторов и бизнеса”, - сказал Бадасян.