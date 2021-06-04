Аппарат президента сэкономил и вернул в госбюджет 183 млн драмов

Аппарат президента в прошлом году вернул в госбюджет 183 млн драмов, из которых 119 млн драмов были направлены на мероприятия, осуществляемые правительством для преодоления последствий Арцахской войны и эпидемии.

Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС Армении, на предварительном обсуждении годового отчета “Об исполнении государственного бюджета Армении на 2020 год” сказал руководитель Аппарата президента Армении Эмиль Тарасян.

“В 2020 году годовой план по обеспечению реализации полномочий президента был утвержден в размере 1 млрд 575 млн 884 тысяч драмов”, - представил Тарасян.

Касаясь того, что сделано Аппаратом президента для решения проблем, возникших в ходе войны и эпидемии, руководитель аппарата сказал: “183 млн драмов было возвращено в госбюджет, из которых 119 млн драмов были направлены на мероприятия, осуществляемые правительством для преодоления последствий эпидемии и войны, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах. В результате оптимального использования ресурсов 64 млн 774 000 драмов было сэкономлено и направлено в госбюджет”.

Сэкономленные средства он в основном обусловил установкой солнечной фотовольтаической станции, внедрением электронной системы мониторинга транспортных средств, различными мероприятиями, направленными на оптимальное использование ресурсов. Было сэкономлено и на использовании энергии, коммунальной связи, офисных, транспортных и бытовых материалов, а также на расходах на зарубежные командировки.