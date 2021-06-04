Газета “Айастани Анрапетутюн”: Ложные основания для очередной военной агрессии

“В то время как ряд государств мира призывают Баку немедленно освободить всех армянских военнопленных, Азербайджан продолжает практику пыток и психологического давления на них.

Азербайджан, нарушая нормы международного права и международного гуманитарного права, одновременно пытается воспользоваться и предоставленными возможностями. Несколько дней назад МО Азербайджана распространило очередную дезинформацию, согласно которой вечером 1 июня 40 армянских военнослужащих пересекли границу Азербайджана, после чего подразделения Вооруженных сил Азербайджана «заставили их вернуться на исходные позиции». До этого он утверждал, что армянская сторона открыла огонь на армяно-азербайджанской линии соприкосновения и в направлении Шуши.

Помимо того, что распространением подобной дезинформации азербайджанское военно-политическое руководство пытается обострение ситуации взвалить на армянскую сторону, есть и более дальние и опасные цели. Неслучайно и направление, якобы, вторжения наших военнослужащих, указанное МО Азербайджана, именно Карвачар. Тем самым, фактически, азербайджанская сторона создает ложные основания для очередной военной агрессии”.

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