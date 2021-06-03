Время в Ереване: 11:07:36,   3 Июнь

Объемы вкладов в Армении в мае восстановились

Объемы вкладов в Армении в мае восстановились

Объемы вкладов в Армении сокращались с сентября 2020 года, однако к маю 2021 года они были восстановлены до довоенного уровня. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян на пресс-конференции 3 июня, посвященной публикации «Отчета о финансовой стабильности».

«Отток вкладов наблюдался в основном в октябре-ноябре. Отток произошел из-за неопределенностей, связанных с эпидемией и военным положением, но я хочу констатировать, что по состоянию на май уровень вкладов почти восстановился», - сказал Галстян.


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