Объемы вкладов в Армении в мае восстановились

Объемы вкладов в Армении сокращались с сентября 2020 года, однако к маю 2021 года они были восстановлены до довоенного уровня. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян на пресс-конференции 3 июня, посвященной публикации «Отчета о финансовой стабильности».

«Отток вкладов наблюдался в основном в октябре-ноябре. Отток произошел из-за неопределенностей, связанных с эпидемией и военным положением, но я хочу констатировать, что по состоянию на май уровень вкладов почти восстановился», - сказал Галстян.