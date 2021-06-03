Кредитный риск увеличился практически по всем видам кредитов. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян на пресс-конференции 3 июня, посвященной публикации «Отчета о финансовой стабильности».

«Наблюдается некоторый рост бизнес-кредитов и сельскохозяйственных кредитов. Люди с ипотекой продолжали добросовестно погашать ипотеку, как и раньше, с некоторыми трудностями, но они продолжали выполнять свои обязательства», - сказал Галстян.

По словам председателя ЦБ, на конец апреля 2021 года доля некачественных кредитов составила 7% от общего объема кредитов.

«Что касается кредитного посредничества, доходов и расходов, следует отметить, что соотношение убытков и активов наших кредитов увеличилось, а чистые процентные убытки остались неизменными, что говорит о том, что доход от банков по сравнению с предыдущими годами был ниже, чем по кредитным инвестициям», - заключил Галстян.