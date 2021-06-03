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Посол РФ в Армении посетил Сюникскую область

Посол РФ в Армении посетил Сюникскую область

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин со 2 июня с рабочим визитом находится в Сюникской области. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщило посольство России в Армении.

Глава российской дипломатической миссии ознакомился со службой армянских и российских пограничников на блокпостах, расположенных на трассе Горис-Капан (Воротан, Шурнух), а также с задачами, решаемыми пограничниками Федеральной службы безопасности России.

В областном центре Капан Сергея Копыркина встретил мэр Капана Геворг Парсян, который проинформировал посла о текущей социально-экономической ситуации в городе, а также поблагодарил Россию за участие пограничников в обеспечении безопасности в регионе.


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