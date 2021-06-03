Экотуризм, специальные маршруты, знакомство с природой: в Хосровском лесу стартовала новая программа

С целью должной охраны особо охраняемых территорий Республики Армения, обеспечения стабильного развития биоразнообразия, реализации научного потенциала заказника, а также превращения Армении в страну экотуризма и представления ее природы миру, Министерство окружающей среды в Государственном заповеднике «Хоровский лес» начало новую программу экотуризма.

Как передает «Арменпресс», эта программа включает в себя специальные туристические маршруты, с заявкой на въезд в заказник и с установленными четкими ограничениями, пакет услуг по экотуризму, организацию курсов с целью развития экотуризма, оплату через специальный терминал и т. д.

Министр окружающей среды Романос Петросян представил журналистам, как турист может использовать электронную систему платежей посредством платежного терминала, какие шаги он должен предпринять, чтобы приобрести заявку на въезд в «Хосровский лес». Необходимо на терминале выбрать Министерство ОС, после Государственный заповедник «Хосровский лес». Туристу представятся 8 маршрутов, из которых нужно выбрать, затем заполнить личные данные: номер социальной карты, имя, фамилию и произвести оплату. Туроператоры заранее оформят заявку на въезд, в которой есть четкие ограничения.

После оплаты мы направились в Центр посетителей Гарнийского участка заповедника. Состоялась торжественная церемония открытия этого центра.

«В этом направлении мы работали на протяжении месяцев, конечно, все это было сделано при содействии CNF, GIZ, Армянского офиса Всемирного фонда природы. В Хосровском лесу есть исторические и архитектурные памятники, такие как водопады Авуц Тар, Какаваберд, Астхик и Ваагна. Программа предусматривает походы с максимальным использованием инструментов программы контроля, со специально обученными инспекторами экотуризма. Платежи будут производиться не только через терминалы, но и через наш сайт, благодаря чему в сфере будет вестись строгий контроль, исключены теневое обращение и коррупция», - сказал Романос Петросян. “Здесь будет благоустроенная асфальтированная дорога. Тендер объявлен, выбран подрядчик. Будут 2 парковки».

Он подчеркнул, что начиная с входа в Государственный заповедник «Хосровский лес» туристов и гидов будут сопровождать экоинспекторы. Группы будут состоять из 10-12 человек.

После брифинга для журналистов был организован медиа-тур по одному из маршрутов Государственного заповедника «Хосровский лес», от района Гарни до Монастырского комплекса Авуц Тар. Путь пролежал по левой части одноименного ущелья реки Азат. Территория богата растительностью, можжевельником, полынью, тимьяном и др. Шли 2,5 с половиной часа, преодолели 5 км. Добраться до Хавуц Тар можно и с плато Гегард, но этот путь длиннее. Прибыв в монастырский комплекс, мы осмотрели монастырь и хачкары.

Чтобы свести к минимуму влияние человеческого фактора, на территории заповедника, под строгим контролем Министерства окружающей среды, будет применяться и ограничение на количество посетителей.

Лилит Демурян