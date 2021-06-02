Есть большой резерв мощности, у нас не будет проблем: председатель КРОУ об электроэнергии

В Армении нет, и не может быть проблем с производственной мощностью электроэнергии и с удовлетворением спроса потребителей.

Как сообщает Арменпресс, в этом в НС журналистов заверил председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Гарегин Баграмян.

«АЭС остановлена на 141 день. Основные работы по продлению срока службы АЭС будут проведены в этом году. Естественно, нам пришлось заменить эту электроэнергию имеющимися у нас ресурсами, ее заменили производственным ресурсом Разданской ТЭЦ. Составлен баланс по производству Разданской ТЭЦ, установлены тарифы. В мае появилась возможность импортировать дешевую электроэнергию из Грузии», - сказал Гарегин Баграмян.

Таким образом, Разданская ТЭЦ остановлена в соответствии с импортированной мощностью. Председатель КРОУ представил тарифы Разданской ТЭЦ. «Электроэнергия ТЭЦ стоит около 33 драмов, около 24 драмов стоит импортируемая из Грузии. Другими словами, в системе создается прибыль в размере 9 драмов за киловатт. И это будет вычтены из тарифов, когда тони будут пересмотрены в следующем году».

До потери территорий в Арцахе во время войны, оттуда поступала дешевая электроэнергия. «До войны планировалось импортировать на 300-330 миллионов. Она поставлялась по гораздо более низкой цене, чем та, которой мы заменили сейчас», - отметил Гарегин Баграмян.

Спрос на электроэнергию удовлетворяют вначале самые дешевые станции, а остальную часть дополняют тепловые электростанции. «У нас много мощностей, и у нас никогда не будет проблем. Есть около 3 000 мегаватт установленной мощности, пиковая мощность достигает 1 200 мегаватт», - сообщил Баграмян.

Спрос вначале удовлетворяется самой дешевой электроэнергией - атомными электростанциями, каскадами гидроэлектростанций, затем недостающую часть нового спроса заполняет тепловая электростанция, как самая дорогая станция. «У нас нет проблем с электроэнергией или с удовлетворением спроса наших потребителей, проблема в том, что изменение структуры производства приводит к увеличению тарифов на продукцию на производственных станциях», - сказал он.