Состоялась пресс-конференция и презентация сайта о реализуемых в Армении реформах

Сегодня при участии первого заместителя министра юстиции Кристине Григорян состоялась пресс-конференция и презентация совместного сайта www.reforms.am, информирующего о реализуемых в Армении реформах.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства юстиции.

В своем выступлении Кристине Григорян поблагодарила за приглашение и отметила, что сайт в руках армянского общества является одним из инструментов гражданского сознания и контроля.

Коснувшись прежних анализов Министерства юстиции в направлении информирования общественности, замминистра подчеркнула, что для восполнения, пробела в информировании общественности, выявленного в результате исследований в 2019-2020 гг., внедрена коммуникационная составляющая по 4 компонентам внешней и внутренней коммуникации:

В качестве еще одного важного инструмента гражданского контроля замминистра Григорян упомянула участие представителей гражданского общества с правом голоса в отраслевых координационных советах.

Однако Кристине Григорян добавила, что она далека от мысли, что они достигли решения проблем контроля гражданского сознания, и в этом контексте подчеркнула, что внедрение такого электронного инструмента может помочь в достижении цели правительства по совместному управлению.

Директор USAID/Армения Джон Айело, в свою очередь, признал важность такого веб-сайта для всех граждан Армении с точки зрения открытого и прозрачного управления.

Координатор программ ОО «Союз информированных граждан» Даниэль Иоаннисян в свою очередь представил цели сайта, задействованных в нем специалистов, поставленные цели и ожидаемые результаты.

Затем были вопросы к докладчикам.