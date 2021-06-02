Ицхака Герцога избрали президентом Израиля

Глава Еврейского агентства для Израиля "Сохнут" Ицхак Герцог избран в среду 11-м президентом еврейского государства, сообщил в ходе пленарного заседания Кнессета (парламента) спикер палаты Ярив Левин. Трансляцию из зала заседаний ведет израильский парламентский телеканал,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Государственное израильское радио Kan сообщает, что за Герцога проголосовали в первом туре 87 из 120 депутатов при необходимом для победы минимуме в 61. Герцог сменит на президентском посту Реувена Ривлина в конце первой декады июля.