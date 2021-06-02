В структуре налоговых доходов наибольший объем пришелся на НДС

В структуре налоговых доходов госбюджета в 2020 году наибольший объем пришелся на налог на добавленную стоимость - около 472 млрд драмов. Как сообщает Арменпресс, об этом и. о. министра финансов Армении Атом Джанджугазян сказал на совместном заседании постоянной комиссии Национального собрания в ходе обсуждения “Годового отчета об исполнении Государственного бюджета РА за 2020 год”.

«И в предыдущем, и в 2020 году налог на добавленную стоимость в нашей структуре доходов имел самую большую долю. Поступления от НДС в 2020 году составили около 472 млрд драмов. С точки зрения налоговых поступлений следующим по объему является налог на прибыль, по которому госбюджет был пополнен примерно на 412 млрд драмов, что составляет почти 30% налоговых поступлений», - сказал Атом Джанджугазян.

Он отметил, что в данном случае пополнение налоговых доходов госбюджета в размере 11% за счет налога на прибыль, по сути, является следствием относительно высокого уровня рентабельности экономики 2019 года, что нашло свое отражение в показателе реального роста экономики.

Доходы от акцизного налога составили около 8,9% от общих налоговых доходов, или почти 124 млрд драмов.