Пашинян коснулся акции протеста около здания посольства Армении во Франции

Находящийся во Франции исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на встрече с представителями армянской общины в посольстве Армении отметил, что визит проходит в тяжелые времена.

Как передает корреспондент Арменпресс из Парижа, он поблагодарил за организацию этой встречи, отметив, что перед нашим государством стоят серьезные вызовы, и такие обсуждения важны для диагностики проблем. Никол Пашинян предложил не произносить длинных предисловий и ответить на вопросы присутствующих. Он подчеркнул, что вопрос и ответ имеют смысл, когда задаются самые сложные, самые неприятные вопросы.

«Наши дорогие соотечественники проводят акцию протеста недалеко от посольства. Это их право, но я думаю, что это способ избежать проблемы, я хотел бы четко услышать, в чем заключается предательство нашего правительства. Я обращаю внимание на выдвинутые против нас обвинения, выслушиваю все аргументы», - сказал Никол Пашинян.

Представитель армянской общины, общественный деятель Роберт Айдабирян отметил, что разговаривал с протестующими

«Я объяснил, что мы встречаемся с представителем государства, наша проблема не с нашим государством, а с нашими врагами, и давайте вместе сядем и поговорим», - сказал представитель армянской общины. Выразив благодарность за мнения, Никол Пашинян отметил, что такие обсуждения очень важны. Он коснулся последних военных событий и карабахского вопроса.

«Бумага, которой мы остановили войну, на самом деле не решила проблемы, потому что ползучий процесс продолжается. Именно это осознание не позволило решить карабахский вопрос раньше, а это очень глубокий, сложный узел, разрешение которого, по сути, было невозможно. Проблема не решена, угроза та же, и это самая большая проблема, которая у нас есть.

Я считаю, что мы должны столкнуться с этими вызовами, чтобы создать мирную эпоху для армянского народа. Годы показали, что ни уступки, ни гибкость не уменьшают агрессию по отношению к нам, при этом, не решается вопрос о том, как сделать атмосферу региона благоприятной для нас. Наша задача остается прежней - как управлять агрессией, сформировавшейся вокруг Армении», - добавил Никол Пашинян.

Напомним, что в посольстве Республики Армения во Франции началась встреча исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с представителями местной армянской общины. Группа армян недалеко от посольства организовала акцию протеста, выразив недовольство политикой Пашиняна.

На пути к посольству группа молодых протестующих попыталась помешать автоколонне. Они пытались руками бить по окнам машин, которые ехали медленно. Охранники обеспечили вход автоколонны в посольство.

