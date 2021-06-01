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В Париже протестующие попытались препятствовать в въезду автоколонны Пашиняна на территорию посольства

В Париже протестующие попытались препятствовать в въезду автоколонны Пашиняна на территорию посольства

В посольстве Республики Армения во Франции началась встреча исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с представителями местной армянской общины.

Как передает корреспондент Арменпресс из Парижа, группа армян недалеко от посольства организовала акцию протеста, выразив недовольство политикой Пашиняна.

На пути к посольству группа молодых протестующих попыталась помешать автоколонне. Они пытались руками бить по окнам машин, которые ехали медленно. Охранники обеспечили вход автоколонны в посольство.


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