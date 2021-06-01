В Елисейском дворце состоялась встреча Никола Пашиняна и Эммануэля Макрона: заявления глав государств

Президент Франции Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, после церемонии встречи лидеры двух стран выступили с заявлениями для представителей СМИ.

В своей речи Эммануэль Макрон отметил: “Здравствуйте, дамы и господа, очень рад принимать сегодня в Париже исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Дорогой Никол, в последние годы мы вместе усердно работали, чтобы поддержать Вашу приверженность демократии и борьбе с коррупцией. Особенно запомнился мне визит в Ереван в рамках саммита Франкофонии и наши многочисленные дискуссии. Этот рабочий визит проходит в очень важное для Армении время.

Сегодня Армения столкнулась с серьезным кризисом в сфере безопасности. После объявления о прекращении огня 9 ноября, положившего конец боевым действиям в Карабахе, мы с господином Пашиняном оценили ситуацию и отмечаем, что даже если прекращение огня в целом соблюдается, многое еще предстоит сделать. И Франция готова оказать помощь на благо населения. Прежде всего речь идет об освобождении всех военнопленных и удерживаемых лиц.

Очень важным вопросом также является сохранение культурно-исторического наследия в Нагорном Карабахе и его окрестностях. Необходимо сохранить как христианское, так и мусульманское наследие. Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, наряду с США и Россией, Франция обязана сделать все возможное для деэскалации и установления диалога между сторонами.

Я также хочу поговорить о недавних пограничных инцидентах между Арменией и Азербайджаном. Как я уже говорил, господин Пашинян, все демаркационные и делимитационные работы должны проводиться исключительно путем переговоров и ни в коем случае нельзя применять силу. Азербайджанские силы должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения, и я призываю стороны вернуться на свои позиции, которые были у них по состоянию на 11 мая. Мы постараемся помочь в вопросе налаживания диалога.

В этой сложной ситуации, в которой оказалась Армения, Франция, как всегда, рядом с Арменией, прежде всего в гуманитарной сфере. Прежде всего, наши медицинские учреждения сотрудничали с медицинскими учреждениями Армении, было выбрано много больниц в Армении, которые нуждались в этом. Мы также оказали исключительную поддержку работе Международного комитета Красного Креста, который занимается поддержкой удерживаемых в Азербайджане военнопленных и членов их семей и поиском пропавших без вести солдат.

Мы также поговорим с господином Пашиняном об экономическом сотрудничестве, проясним взаимодействие в определенных областях, которое направлено на то, чтобы помочь Армении в развитии инфраструктуры и продолжить наши обязательства в области климатических изменений.

Мне очень приятно сегодня принимать исполняющего обязанности премьер-министра.

Дорогой Никол, мы солидарны и останемся солидарны с Арменией. В эти трудные времена Франция полна решимости, чтобы в регионе, наконец, установился мир.

Спасибо и еще раз добро пожаловать”.

В своей речи Никол Пашинян отметил: “Спасибо, многоуважаемый господин президент, дорогой Эммануэль,

Прежде всего, позвольте поблагодарить Вас за приглашение. И сегодня, как Вы отметили, у нас будет очень широкая повестка обсуждения. Прежде всего хочу подчеркнуть, что давно запланирован визит президента Франции в Республику Армения, который в прошлом году не состоялся из-за пандемии коронавируса. Надеюсь, что вместе мы преодолеем связанные с коронавирусом и другие кризисы. С нетерпением жду осени, мы ждем Вас в Ереване, господин президент.

Между Францией и Арменией сложились привилегированные отношения, и важно констатировать, что в этот период армянский народ, Республика Армения всегда чувствовали личную поддержку президента Франции Макрона. Хочу подчеркнуть важный аргумент: президент Макрон с первого дня кризиса в нашем регионе говорил на языке правды, и этот голос был услышан во всем мире. Для нас это очень важно. Хочу подчеркнуть, что Франция и президент Макрон продолжают эту приверженность, и это очень важно для преодоления кризисной ситуации в нашем регионе.

Хочу подчеркнуть, что мы придаем большое значение роли Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и сопредседательская деятельность чрезвычайно важна в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и региональных кризисов, достижения долгосрочного мира и стабильности. Я очень рад, что после окончания войны сопредседатели выступили уже с тремя заявлениями, которые, по сути, констатируют их готовность к взаимному вовлечению и возобновлению переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Конечно, сегодня мы обсудим и эти возможности. Хочу также поблагодарить Францию за ее гуманитарную помощь в этот период, но мы подчеркиваем важность экономической вовлеченности Франции. В Армении есть много проектов - инфраструктурных, энергетических, экономических, - в которых для нас очень важно участие Франции. И мне приятно отметить, что правительство Франции и лично президент Макрон заинтересованы в участии в этих программах.

Считаю очень важным также инициативы Франции и лично президента Макрона по сохранению культурного наследия в нашем регионе, особенно в Нагорном Карабахе.

И, конечно же, мы высоко ценим участие Франции во всех этих сферах, и Республика Армения, армянский народ заинтересованы в расширении этого участия, тем более что, повторяю, Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ несет ответственность и вовлечена в обеспечение региональной безопасности, мира и долгосрочной стабильности. И я рад, что эта заинтересованность сохраняется.

Еще раз, многоуважаемый господин президент, дорогой Эммануэль, мне очень приятно иметь возможность такого личного общения, и я уверен, что наши сегодняшние обсуждения будут служить интересам дружбы наших стран, безопасности и стабильности нашего региона. Ваша роль в этом деле действительно очень важна”.

Затем Никол Пашинян и Эммануэль Макрон продолжили переговоры в рамках беседы тет-а-тет, обсудив вопросы повестки армяно-французских отношений, расширения сотрудничества в экономической сфере, а также происходящие на Южном Кавказе развития, направленные на урегулирование нагорно-карабахского конфликта дальнейшие шаги в рамках Минской группы ОБСЕ, возможности мирного урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе.