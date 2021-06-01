Театр Ванадзора отметил детской праздник играми, конкурсами и показом мультфильма

В рамках Международного дня защиты детей 1 июня на площади Государственного драматического театра имени Ованнеса Абеляна состоялись разные мероприятия.

Как передает «Арменпресс», были проведены игры, конкурсы и т. д. Победители получали призы из рук героев сказок.

Были подведены итоги конкурса рисования “Театр глазами детей”. Авторы трех лучших рисунков получили подарки.

После мероприятий на открытом воздухе дети посмотрели спектакль “Дюймовочка”.

День защиты детей был учрежден в 1925 году в Женеве на Всемирной конференции по защите детей. В 1949 году Международный женский демократический альянс решил отмечать День защиты детей. И в 1950 году впервые 1 июня был отмечен как Международный день защиты детей.

Армения ратифицировала Конвенцию о правах ребенка в 1992 году, после чего в 1996 году был принят Закон Республики Армения о правах ребенка. 1 июня отмечают практически все постсоветские страны. В последние годы к этому дню присоединились и европейские страны и ряд штатов США.