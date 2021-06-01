Армения планирует к концу 2025 года удвоить объем инвестиций в экономику Казахстана

С 25 по 28 мая для участия в 8-ом заседании совместной армяно-казахской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества в столице Казахстана Нур-Султане находилась делегация Армении во главе с и. о. министра экономики Ваганом Керобяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

Сопредседателями заседания были: с армянской стороны - и. о. министра экономики Армении Ваан Керобян, с казахской - министр торговли и интеграции Казахстана Бахит Султанов.

В ходе заседания был обсужден широкий круг вопросов армяно-казахского торгово-экономического сотрудничества, в том числе перспективы развития сотрудничества в сферах промышленности, высоких технологий, сельского хозяйства, туризма, производства плодово-овощных консервов, в научно-технической и транспортной сферах и пути их реализации. Были приняты решения и даны поручения, которые будут способствовать укреплению и углублению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Бахит Султанов отметил, что казахстанские компании выразили готовность увеличить номинацию на экспорт (номенклатура) в размере 230,9 млн долларов на поставку 50 наименований переработанных товаров различных сфер: нефтехимия - 138,8 млн долларов, металлургия - 23,1 млн долларов, переработка продуктов питания - 36,4 млн долларов и т. д.

“Членство Армении в Евразийском экономическом союзе с 2015 по 2020 годы уже дало нам возможность увеличить объем взаимной торговли в 3 раза, с $ 5 млн доведя до $ 15 млн. Кризис COVID-19 не помешал нам к концу 2020 года увеличить товарооборот между нашими странами на 30,8% (в 2020 году - $ 15 млн, в 2019 году - $ 11,5 млн). Мы увеличили экспорт в Армению на 66% (7,3 миллиона долларов). В свою очередь, импорт увеличился на 8,8% (7,7 миллиона долларов)”, - сказал Бахит Султанов.

В ходе заседания были затронуты возможности реализации совместных программ в сфере электронной коммерции. “Вследствие пандемии COV1D-19 во всем мире стремительно развивается цифровизация, теперь она стала движущей силой экономики и неотъемлемой частью развития. Учитывая ограничения, обусловленные пандемией, считаю возможным активизировать сотрудничество между двумя странами в сфере электронной коммерции”, - подчеркнул во время встречи Ваан Керобян.

В результате обсуждения стороны договорились о сотрудничестве в области электронной аккредитации и в области оценки соответствия и защиты прав потребителей. Одним из вопросов, обсужденных на 8-ом заседании межправительственной комиссии, был вопрос сотрудничества между армянскими компаниями и Международным центром пограничного сотрудничества “Хоргос”, благодаря чему армянским компаниям будет предоставлена возможность выйти не только на китайский рынок, но и расширить географию экспорта до стран Азиатского региона.

В ходе заседания были обсуждены возможности возобновления прямых рейсов из Армении в Казахстан, а также создания совместными усилиями оптового логистического центра, что будет способствовать активизации товарооборота между двумя странами.

Планируется, что до конца 2025 года объем армянских инвестиций в экономику Казахстана удвоится.

В конце заседания был подписан Протокол 8-го заседания армяно-казахстанской межправительственной комиссии, в котором, по сферам, определены направления дальнейшего сотрудничества.

В рамках визита делегация во главе с Ваганом Керобяном встретилась с вице-премьером Казахстана Романом Скляром, министром сельского хозяйства РК Сапарханом Омаровым и председателем совета Казахстанской национальной инвестиционной компании “Казахстан” Меиржаном Юсуповым.

В ходе встречи с Романом Скляром, в частности, была отмечена важность открытия прямого авиарейса между Арменией и Казахстаном, увеличения товарооборота, а также формирования совместно с казахстанской стороной логистического центра в Астрахани в Российской Федерации, что облегчит процесс перевозки товаров в мультимодальном формате из Армении в Казахстан и обратно.

На встрече с Сапарханом Омаровым стороны коснулись двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства. В частности, был обсужден ряд вопросов, касающихся интенсивного садоводства, виноделия, свиноводства, капельного орошения, создания и применения оптового распределительного центра в сельском хозяйстве.

Во время встречи Ваана Керобяна и Меиржана Юсупова стороны представили свои подходы и методы привлечения иностранных инвестиций. Была достигнута договоренность установить прямую связь между армянским фондом “Enterprise Armenia” и казахстанским “KazakhInvest”.

В составе делегации Республики Армения, находящейся с 25 по 28 мая в Республике Казахстан, были представители МИД Республики Армения, Министерства ТУ, энергетики, МНОКС и ВТ.