В случае заражения COVID-19 на Олимпийских играх ответственность будет нести сам спортсмен

В случае заражения и болезни COVID-19 на Олимпийских играх в Токио ответственность будет нести сам спортсмен.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает НОК Армении. МОК намерен принять такое решение.

Исполнительный директор Международного олимпийского комитета Лана Хаддад сказала, что они планируют обязать всех спортсменов подписать документ, согласно которому они возьмут на себя все риски, связанные с заражением.

Этим пунктом обговаривается, что спортсмены, участвующие в играх, осознают и согласны, что существует угроза здоровью и даже смерти. Ни одно правительство, ни один орган здравоохранения не могут по этому вопросу дать каких-либо гарантий.