Названы причины хронической усталости

Синдром хронической усталости провоцируют хронические заболевания и целый ряд других причин. Об этом в беседе с "Пятым каналом" предупредила врач-терапевт Тина Петровская.

По ее словам, его могут вызвать, в частности, патологии щитовидной железы. Кроме того, его провоцирует недостаток витаминов в организме, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Синдром хронической усталости также могут вызвать употребление алкоголя, нарушение режима сна и питания и недостаточная физическая активность.

Однако наиболее частая причина — это психологические нарушения, отметила Петровская и посоветовала в такой ситуации обратиться за помощью не только к терапевту, но и к психологу.

Синдром хронической усталости – болезнь, характеризующаяся длительной усталостью, не проходящей даже после продолжительного отдыха.

Комплексный подход является главным принципом лечения. К одним из важных условий выздоровления относятся также соблюдение охранительного режима и постоянный контакт больного с лечащим врачом.