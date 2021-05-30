В Апаране Пашинян провел встречу в офисе партии «Гражданский договор»
14:03, 30 Май, 2021
Исполняющий обязанности премьер-министра премьер-министра Республики Армения, член правления партии «Гражданский договор» Никол Пашинян провел встречу в Апаранском офисе партии.
Как передает Арменпресс, он коснулся внутриполитической жизни Армении, переговорного процесса по нагорно-карабахскому конфликту, разблокирования коммуникаций в регионе в рамках трехстороннего Заявления от 9 ноября, возвращения пленных и других вопросов.
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