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В Апаране Пашинян провел встречу в офисе партии «Гражданский договор»

В Апаране Пашинян провел встречу в офисе партии «Гражданский договор»

Исполняющий обязанности премьер-министра  премьер-министра Республики Армения,  член правления партии «Гражданский договор» Никол Пашинян  провел встречу  в Апаранском офисе партии.

Как  передает Арменпресс, он коснулся внутриполитической жизни Армении, переговорного процесса по нагорно-карабахскому конфликту, разблокирования коммуникаций в регионе в рамках трехстороннего Заявления от 9 ноября, возвращения пленных и других вопросов.


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