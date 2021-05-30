В Апаране Пашинян провел встречу в офисе партии «Гражданский договор»

Исполняющий обязанности премьер-министра премьер-министра Республики Армения, член правления партии «Гражданский договор» Никол Пашинян провел встречу в Апаранском офисе партии.

Как передает Арменпресс, он коснулся внутриполитической жизни Армении, переговорного процесса по нагорно-карабахскому конфликту, разблокирования коммуникаций в регионе в рамках трехстороннего Заявления от 9 ноября, возвращения пленных и других вопросов.