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ЦИК: что нужно сделать незарегистрированному в Армении человеку для участия в выборах

ЦИК: что нужно сделать незарегистрированному в Армении человеку для участия в выборах

Центральная избирательная комиссия Армении разъяснила, какие шаги должен предпринять незарегистрированный в Армении избиратель, чтобы иметь  возможность  участвовать в досрочных парламентских выборах 20 июня. 

Арменпресс представляет сообщение, распространенное Центральной избирательной комиссией РА. 

«Избиратель, не зарегистрированный в Республике Армения, может участвовать в голосовании следующим образом:  

До 10.06.2021 он может обратиться в Паспортно-визовый отдел или, в зависимости от места нахождения, в Паспортную службу — для временного включения в список избирателей с указанием адреса места нахождения в Республике Армения в день голосования. 

В течение трех дней после получения заявления избиратель включается в список избирателей избирательного участка, расположенного на территории Республики Армения в день голосования, и ему выдается справка об этом. 

В случае подачи заявления от имени другого лица нотариальное заверение не требуется».


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