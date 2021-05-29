ЦИК: что нужно сделать незарегистрированному в Армении человеку для участия в выборах

Центральная избирательная комиссия Армении разъяснила, какие шаги должен предпринять незарегистрированный в Армении избиратель, чтобы иметь возможность участвовать в досрочных парламентских выборах 20 июня.

Арменпресс представляет сообщение, распространенное Центральной избирательной комиссией РА.

«Избиратель, не зарегистрированный в Республике Армения, может участвовать в голосовании следующим образом:

До 10.06.2021 он может обратиться в Паспортно-визовый отдел или, в зависимости от места нахождения, в Паспортную службу — для временного включения в список избирателей с указанием адреса места нахождения в Республике Армения в день голосования.

В течение трех дней после получения заявления избиратель включается в список избирателей избирательного участка, расположенного на территории Республики Армения в день голосования, и ему выдается справка об этом.

В случае подачи заявления от имени другого лица нотариальное заверение не требуется».