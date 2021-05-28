Россия подтвердила готовность к нормализации отношений с ЕС

Москва подтверждает готовность к нормализации отношений с Брюсселем на равноправной основе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Словении Анже Логаром.

"Мы в очередной раз подтвердили нашу готовность к нормализации отношений с ЕС при понимании, что мы будем вести диалог на основе равноправия и взаимного уважения, поиска баланса интересов, а не на основе односторонних действий и предварительных условий", - сказал он.