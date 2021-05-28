Твердо стоим на позициях нашего государства, суверенитета, независимости: послание Пашиняна

Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян направил послание по случаю Дня республики. «Арменпресс» представляет послание и. о. премьер-министра

«Дорогие соотечественники.

Поздравляю с Днем Республики.

Этот праздник - символ непоколебимой воли нашего народа бороться за независимость и свободу. Он воплощает многовековое стремление нашего народа к независимой государственности.

В эти дни 1918 года наш народ находился в смертельной опасности. Катастрофа казалась неминуемой. Казалось, мы окончательно потеряем право создать государство на родной земле, жить в своей колыбели. Однако, сверхнапряжением сил народа, духом и волей Арама Манукяна армянство сумело остановить врага и в героических битвах Сардарапата, Баш-Апарана и Каракилисы раз и навсегда утвердить свое неотъемлемое право на суверенное государство.

Дорогие соотечественники.

Героями Сардарапата, Баш-Апарана и Каракилисы были Арам Манукян, Товмас Назарбекян, Мовсес Силикян, Дро, Нжде, Даниел и Погос Бек-Пирумяны, командир езидского конного отряда Джангир ага, вся Армянская армия и ополченцы, воюющие с оружием в руках священнослужители. Они стали создателями независимости Армении.

Сегодняшние Арам Манукян, Товмас Назарбекян, Мовсес Силикян, Дро и другие герои - все это жители наших приграничных сел, которые, не задумываясь, стоят на своей земле и воде.

В трудные минуты армянский народ ради суверенитета и государственности всегда умел сплотиться, направить все свои силы на оборону.

Убежден, что сегодня мы должны действовать в том же духе. От Еревана до приграничных сел, как одна семья во благо обеспечения безопасности нашей любимой Родины.

Мы своими трезвыми и уравновешенными решениями, своей твердостью стоим, и будем стоять на позициях нашего государства, суверенитета, независимости и не позволим врагу достичь своих целей.

Наш суверенитет и наша независимость не могут быть предметом обсуждения. И как в 1918 году Арам Манукян говорил: «К делу и к работе, и мы будем победителями».

Разрешение сложившейся ситуации сегодня является нашим приоритетом, после чего, без сомнения, армянский народ пойдет по пути построения Армении своей мечты. Так что вместе к делу и к работе».